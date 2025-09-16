Секретная фишка для румяной картошки с грибами и луком: рецепт внутри

Празднование Дня города в Москве
Среди самых любимых домашних блюд особое место занимает жареная картошка с грибами и луком. Простая, сытная и невероятно ароматная еда всегда ассоциируется с теплом, уютом и вкусным ужином. Чтобы картофель получился золотистым и хрустящим, а грибы и лук придали насыщенность, важно соблюдать правильные пропорции и последовательность приготовления.

Для классического варианта берут 800 граммов картофеля, 300 граммов свежих шампиньонов или лесных грибов, 2 средние луковицы, 4 столовые ложки растительного масла, соль и молотый перец по вкусу. Картофель нарезают тонкими брусочками, промывают в холодной воде, чтобы убрать лишний крахмал, и тщательно обсушивают. Грибы моют, нарезают пластинками, а лук шинкуют полукольцами.

На сковороде хорошо разогревают масло и первым делом выкладывают картофель, распределяя его ровным слоем. Жарят на среднем огне, не перемешивая первые минуты, чтобы появилась золотистая корочка. Затем аккуратно переворачивают, добавляют грибы и лук, продолжают готовить до мягкости. За 5 минут до готовности блюдо солят и перчат, чтобы овощи сохранили сочность.

Грибы придают картофелю насыщенный вкус и аромат, а лук делает блюдо более нежным и слегка сладковатым. Именно эта комбинация делает жареную картошку с грибами и луком такой популярной в домашней кухне.

Ранее мы поделились рецептом заготовки заправки для рассольника.

