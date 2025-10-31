«Как знание азбуки»: Шнуров предложил ввести в школы новый предмет

Учащимся российских школ следует давать хотя бы базовые знания нотной грамоты, заявил в беседе с ТАСС лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По словам музыканта, грамотность в этом направлении оставляет желать лучшего. Шнуров добавил, что дети просто не знают, как правильно петь песни.

Я бы предложил не песни включать [для изучения в школах], а включить нотное образование. <…> Какие бы песни ни включали [в школьную программу], дети не знают, как их петь, так как у нас нет подробного нотного обучения, грамотность в этом направлении близится к нулю. <…> Знание нот должно быть, как знание азбуки, — предложил музыкант.

Ранее помощник президента РФ и руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что ведется работа над улучшением учебника по истории для шестого класса. Он отметил, что вторая редакция учебника «Всеобщая история» будет включать пожелания педагогов, методистов и родителей.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выразил мнение, что изучение обществознания в шестых-седьмых классах нужно вернуть. Спикер отметил, что эта дисциплина необходима для патриотического воспитания и понимания правовых основ.