Новые правила расчета утильсбора могут отсрочить до 1 декабря Минпромторг сообщил о возможной отсрочке новой схемы утильсбора до 1 декабря

Новые правила расчета утильсбора могут вступить в силу с 1 декабря вместо 1 ноября, сообщили в Telegram-канале Минпромторга. В ведомстве уточнили, что инициатива была проработана по поручению вице-премьера Дениса Мантурова, проект внесен для рассмотрения в правительство РФ.

С учетом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л. с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта <…>, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года), — подчеркнули в министерстве.

Ранее Федеральная таможенная служба России опровергла слухи об ужесточении контроля за уплатой утилизационного сбора для авто из Казахстана. Ведомство подчеркнуло, что проверочные мероприятия осуществляются в прежнем режиме на плановой основе.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что покупка автомобиля до повышения утильсбора не является инвестицией, поскольку не гарантирует последующего роста стоимости машины. Он пояснил, что любые временные колебания цен на рынке быстро нивелируются после адаптации к новым ставкам.