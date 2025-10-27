Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:43

Беру шампиньоны и немного творога — готовлю за 20 минут ароматную закуску к празднику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эти фаршированные шампиньоны — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить вкусную и полезную закуску. Нежная творожная начинка с ароматом чеснока и свежего укропа прекрасно сочетается с сочными грибами. Всего 160 калорий в порции — можно не переживать о фигуре даже во время праздничного застолья.

Готовлю я так: шесть крупных шампиньонов аккуратно очищаю, отделяю ножки — они не понадобятся. 80 граммов творога 5% смешиваю с измельченным укропом (5 граммов) и половиной зубчика чеснока. Можно добавить щепотку соли и перца по вкусу. Шляпки грибов наполняю творожной начинкой с горкой. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и запекаю при 180 °C около 15 минут, пока грибы не станут мягкими, а начинка слегка не подрумянится. Подаю теплыми — в них особенно чувствуется нежность творога и аромат зелени.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

