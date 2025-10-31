Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 10:30

На Западе раскрыли, в каком случае Зеленский сразу вылетит в Москву

Мема: Зеленский вылетит в Москву через шесть часов после прекращения помощи

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

В случае прекращения западной поддержки президент Украины Владимир Зеленский будет готов в течение шести часов сесть за стол переговоров и вылететь в Москву, заявил член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети X. По его мнению, завершение украинского конфликта зависит от Запада.

Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, — заявил финский политик.

Ранее украинский лидер заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что согласен на диалог в любом формате.

Первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов говорил, что в западных государствах наблюдается растущая усталость от украинской проблематики. По оценке члена СФ, первые признаки этого явления продемонстрировал американский президент Дональд Трамп. При этом отдельные политические деятели, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, сохраняют радикальную позицию по данному вопросу.

Владимир Зеленский
Украина
Запад
Финляндия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
Пенсионер понес наказание за сине-желтый значок
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальную ювелирку от Cartier в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку
Названы неочевидные признаки деменции
В СПЧ заявили о дискредитации доктрины о правах человека
Стало известно, что Трамп сказал помощникам после покушения
Удары по АЭС, ядерная катастрофа, МАГАТЭ: удары по Украине 31 октября
Аромат, который сводит с ума — готовим сладкую запеканку с грушами
Захарова вступилась за Кубу на фоне жесткой блокады США
В Госдуме заступились за певца Akmal’ после скандала в Казахстане
Легкое тесто, сочное мясо — пирог, который любят все
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.