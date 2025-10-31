На Западе раскрыли, в каком случае Зеленский сразу вылетит в Москву Мема: Зеленский вылетит в Москву через шесть часов после прекращения помощи

В случае прекращения западной поддержки президент Украины Владимир Зеленский будет готов в течение шести часов сесть за стол переговоров и вылететь в Москву, заявил член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети X. По его мнению, завершение украинского конфликта зависит от Запада.

Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, — заявил финский политик.

Ранее украинский лидер заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что согласен на диалог в любом формате.

Первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов говорил, что в западных государствах наблюдается растущая усталость от украинской проблематики. По оценке члена СФ, первые признаки этого явления продемонстрировал американский президент Дональд Трамп. При этом отдельные политические деятели, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, сохраняют радикальную позицию по данному вопросу.