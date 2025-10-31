Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 10:28

ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США

Politico: Евросоюз оказался на периферии торговых переговоров США и Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз уступил свои позиции в разрешении торговых споров с Китаем на фоне сближения Вашингтона и Пекина, сообщает Politico. Европейские лидеры оказались отодвинуты на периферию переговоров между двумя державами.

ЕС в лучшем случае является второстепенным, а возможно, даже и третьестепенным [фактором], а то и вовсе не учитывается на переговоров как Вашингтоном, так и Пекином, — заявил старший аналитик Eurasia Group Джереми Чан.

В материале говорится, что опасения необратимого ущерба для европейской промышленности вынудили Брюссель занять более примирительную позицию в торговых спорах с КНР. Однако китайские официальные лица критикуют «медленный и нескоординированный темп» переговоров с ЕС, отметили авторы.

По мнению экспертов, наметившаяся разрядка в отношениях США и Китая дает Европе передышку, но одновременно снижает ее влияние в решении глобальных торговых вопросов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на фантастические отношения между Пекином и Вашингтоном. Он назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим «давним другом». В свою очередь китайский лидер заявил, что Америку можно сделать «снова великой», если державы помогут друг другу добиться успеха и процветания через партнерство.

Евросоюз
Китай
США
переговоры
споры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов
Гоблин не смог исправить бредовую статью о себе в «Википедии»
Шнуров предложил изменить подход к системе образования
Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена
В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина
«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга
Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания
Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после потери поддержки
Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета
Как пережить расставание с любимым человеком: возвращаем душевный покой
Большинство россиян не будут отмечать Хеллоуин
Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию
Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание
ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, угрожающей школьникам
Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада
Ангарский маньяк предстанет перед судом по делу о двойном убийстве
В России могут ввести ответственность за популяризацию зацепинга
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.