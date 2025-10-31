ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США

ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США Politico: Евросоюз оказался на периферии торговых переговоров США и Китая

Евросоюз уступил свои позиции в разрешении торговых споров с Китаем на фоне сближения Вашингтона и Пекина, сообщает Politico. Европейские лидеры оказались отодвинуты на периферию переговоров между двумя державами.

ЕС в лучшем случае является второстепенным, а возможно, даже и третьестепенным [фактором], а то и вовсе не учитывается на переговоров как Вашингтоном, так и Пекином, — заявил старший аналитик Eurasia Group Джереми Чан.

В материале говорится, что опасения необратимого ущерба для европейской промышленности вынудили Брюссель занять более примирительную позицию в торговых спорах с КНР. Однако китайские официальные лица критикуют «медленный и нескоординированный темп» переговоров с ЕС, отметили авторы.

По мнению экспертов, наметившаяся разрядка в отношениях США и Китая дает Европе передышку, но одновременно снижает ее влияние в решении глобальных торговых вопросов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на фантастические отношения между Пекином и Вашингтоном. Он назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим «давним другом». В свою очередь китайский лидер заявил, что Америку можно сделать «снова великой», если державы помогут друг другу добиться успеха и процветания через партнерство.