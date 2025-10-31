Американец похитил королеву красоты и расправился с ней

В США мужчине предъявили обвинение в похищении и убийстве королевы красоты, передает People. Участница конкурса «Мисс Пенсильвания» Када Скотт пропала после смены на работе. Родственники утверждают, что перед исчезновением девушка получила несколько угрожающих звонков.

23-летняя Скотт была найдена мертвой в лесистой местности в Филадельфии, штат Пенсильвания, в субботу, 18 октября, через две недели после того, как она исчезла с работы, — сказано в материале.

Правоохранители задержали подозреваемого, которого считают причастным к ее исчезновению и гибели. Им оказался 21-летний Кеон Кинг. Незадолго до трагедии молодой человек переписывался с погибшей. После задержания стало известно, что в начале этого года против Кинга уже выдвигались обвинения в похищении и попытке удушения.

Эти обвинения были отозваны, но прокуратура заявила, что они будут предъявлены повторно. Другие предполагаемые жертвы Кинга уже выступили с заявлениями, — говорится в публикации.

