31 октября 2025 в 10:25

Американец похитил королеву красоты и расправился с ней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США мужчине предъявили обвинение в похищении и убийстве королевы красоты, передает People. Участница конкурса «Мисс Пенсильвания» Када Скотт пропала после смены на работе. Родственники утверждают, что перед исчезновением девушка получила несколько угрожающих звонков.

23-летняя Скотт была найдена мертвой в лесистой местности в Филадельфии, штат Пенсильвания, в субботу, 18 октября, через две недели после того, как она исчезла с работы, — сказано в материале.

Правоохранители задержали подозреваемого, которого считают причастным к ее исчезновению и гибели. Им оказался 21-летний Кеон Кинг. Незадолго до трагедии молодой человек переписывался с погибшей. После задержания стало известно, что в начале этого года против Кинга уже выдвигались обвинения в похищении и попытке удушения.

Эти обвинения были отозваны, но прокуратура заявила, что они будут предъявлены повторно. Другие предполагаемые жертвы Кинга уже выступили с заявлениями, — говорится в публикации.

Ранее у супермаркета на Вязовой улице в Петербурге неизвестные в масках попытались посадить футболиста «Зенита» Андрея Мостового в микроавтобус, но он отбился и убежал. Правоохранители установили номера каршеринга и личность водителя и выяснили, что на спортсмена был сделан заказ. Спустя два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы. Они усадили его в машину и вымогали 10 млн рублей, угрожая расправой.

