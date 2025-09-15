Заготавливаю основу для рассольника каждый год: зимой суп варится 20 минут

Удобная заготовка для рассольника на зиму — это полноценная основа для знаменитого супа, которая существенно упрощает его приготовление в холодное время года. Данный рецепт овощной заправки с перловкой включает все ключевые компоненты, кроме картофеля и мяса, что позволяет быстро сварить ароматный рассольник. Насыщенная основа с солеными огурцами сохраняет характерный вкус и аромат блюда.

Для приготовления требуются соленые огурцы (1 кг), репчатый лук (0,5 кг), морковь (0,5 кг), отварная перловая крупа (300 г), томатная паста (150 г) и зелень петрушки или укропа (50 г). Огурцы натирают на крупной терке, лук шинкуют кубиками, морковь измельчают на терке. Овощную смесь тушат в глубокой сковороде с добавлением растительного масла (100 мл) 15–20 минут. Затем добавляют томатную пасту, вареную перловку, мелко нарубленную зелень, сахар (50 г) и соль (по вкусу, с учетом солености огурцов). Прогревают еще 5–7 минут. Готовая заправка для рассольника раскладывается по стерильным банкам, заливается рассолом от огурцов (200 мл) и стерилизуется 20–25 минут перед укупоркой.

Практичная заготовка для рассольника с перловкой гарантирует насыщенный вкус супа и его традиционную густоту. Эта вкусная основа для первого блюда станет настоящей палочкой-выручалочкой для занятых хозяек.

