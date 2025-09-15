Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 15:54

Заготавливаю основу для рассольника каждый год: зимой суп варится 20 минут

Заготавливаю основу для рассольника каждый год: зимой суп варится 20 минут Заготавливаю основу для рассольника каждый год: зимой суп варится 20 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Удобная заготовка для рассольника на зиму — это полноценная основа для знаменитого супа, которая существенно упрощает его приготовление в холодное время года. Данный рецепт овощной заправки с перловкой включает все ключевые компоненты, кроме картофеля и мяса, что позволяет быстро сварить ароматный рассольник. Насыщенная основа с солеными огурцами сохраняет характерный вкус и аромат блюда.

Для приготовления требуются соленые огурцы (1 кг), репчатый лук (0,5 кг), морковь (0,5 кг), отварная перловая крупа (300 г), томатная паста (150 г) и зелень петрушки или укропа (50 г). Огурцы натирают на крупной терке, лук шинкуют кубиками, морковь измельчают на терке. Овощную смесь тушат в глубокой сковороде с добавлением растительного масла (100 мл) 15–20 минут. Затем добавляют томатную пасту, вареную перловку, мелко нарубленную зелень, сахар (50 г) и соль (по вкусу, с учетом солености огурцов). Прогревают еще 5–7 минут. Готовая заправка для рассольника раскладывается по стерильным банкам, заливается рассолом от огурцов (200 мл) и стерилизуется 20–25 минут перед укупоркой.

Практичная заготовка для рассольника с перловкой гарантирует насыщенный вкус супа и его традиционную густоту. Эта вкусная основа для первого блюда станет настоящей палочкой-выручалочкой для занятых хозяек.

Ранее мы рассказали, как приготовить ароматную запеканку с маком.

супы
домашние заготовки
еда
рецепты
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.