17 сентября 2025 в 16:25

«Ужасное несчастье»: коллеги Носкова заявили, что молятся за него

Участники «Парка Горького» Маршал и Белов заявили, что молятся за Носкова

Николай Носков Николай Носков Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Участники рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал и Алексей Белов заявили, что молятся за здоровье своего коллеги — музыканта Николая Носкова, который в 1990-е был членом коллектива. Белов также подчеркнул, что сожалеет о состоянии Носкова, передает корреспондент NEWS.ru.

Все было хорошо, пока с ним не случилось это ужасное несчастье. Мы очень сожалеем об этом, желаем ему здоровья, — сказал Белов.

Белов также рассказал, что не общался с Носковым до 2004 года, а затем встретился с ним. В итоге «Парк Горького» выступала на юбилейном концерте музыканта.

Носков оставил коллектив в 1990-м году. На его место вокалиста пришел Александр Маршал.

Ранее стало известно, что Носков продолжает выступать на закрытых мероприятиях, несмотря на перенесенный семь лет назад инсульт. За один выход он получает около 2 млн рублей, сообщал Mash.

Кроме того Маршал отказался отвечать на вопросы о певице Алле Пугачевой, заявив, что не следит за новостями в интернете. Артист посоветовал с вопросами о мыслях и взглядах Примадонны обращаться непосредственно к ней.

