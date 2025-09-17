Политолог объяснил, почему ЕС не даст Зеленскому уйти с поста президента

Европейский союз не позволит Владимиру Зеленскому уйти с поста президента Украины из-за общих интересов, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, даже при желании покинуть должность украинский лидер не смог бы этого сделать в силу сложившейся жесткой системы.

Схема побега Зеленского давно продумана. Есть подземные коммуникации, где-то есть запасной подземный аэродром для самолетов и вертолетов. Так что инфраструктуру он давно проложил. Но он не уйдет с поста. Здесь очень жесткая система. Даже если он захочет уйти, ему в ЕС не дадут этого сделать, потому что он в этом криминальном экономическом деле. Деваться ему просто некуда. И он не хочет уходить, а даже если бы и хотел, то точно не смог бы, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что у Зеленского есть недвижимость за границей. По словам политолога, она включает в себя замок в Лондоне и квартиры на Кипре, которые могут быть записаны на родственников.

Убежать Зеленскому с Украины есть куда. У него за границей полно недвижимости. Мы говорим и о замке в Лондоне, и на Кипре у него квартиры есть. Наверное, есть еще какая-то недвижимость, о которой мы просто не знаем, она может быть записана на кого-то из родственников или друзей, из этих его бывших шутников. Он все давно уже обустроил, — резюмировал Перенджиев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что Запад «сольет» Зеленского, когда совпадут интересы США и Европы. По его словам, украинский лидер представляет собой разменную монету в процессе формирования нового мирового порядка.