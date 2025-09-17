Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития

Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития В США студенты поймали на охоте медведя и разделали его прямо в общежитии

Учащиеся Корнелльского университета в США освежевали медведя прямо в студенческом общежитии, сообщает NBC News. По информации телеканала, два студента отправились на охоту за пределы округа Томпкинс, где располагается их вуз. Им удалось выследить и поймать черного медведя, который весил 54 килограмма.

Убив хищника, молодые люди привезли его в общежитие. На кухне они сняли с него шкуру и разделали тушу. Другие студенты пришли в ужас от увиденного и пожаловались руководству учебного заведения. К делу подключился департамент охраны окружающей среды (DEC).

После проведенного расследования сотрудник департамента заявил, что действия двух студентов были законными. Они имели лицензию на охоту и поймали медведя, руководствуясь всеми необходимыми правилами. В итоге к ответственности учащихся привлекать не стали.

Ранее в Братском районе Иркутской области к пенсионерке в огород забрел крупный медведь. Пожилая женщина услышала лай собаки и увидела, как в ее огороде рыщет опасный хищник. Вместе с родственниками жительница Сибири спугнула животное, отогнав его обратно в лес.