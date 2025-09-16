Суд вынес приговор студенту за поджог трансформаторного оборудования

В Московской области осудили 21-летнего молодого человека за поджог трансформаторного оборудования в Бронницах, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичной Росгвардии. Молодой человек рассказал, что сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он получил 15 лет колонии.

Отмечается, что кураторы пообещали студенту 30 тысяч рублей в качестве вознаграждения. На суде молодой человек раскаялся и признал вину.

Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса гражданки России, которую подозревают в диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье. В ходе оперативных мероприятий она призналась, что должна была получить от спецслужб Украины $8 тысяч (более 660 тысяч рублей). После общения с куратором россиянка собрала взрывное устройство, а затем поехала к железной дороге. Разрушенное полотно также попало на видео.

До этого в Кировской области задержали мужчину, который хотел поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО. После теракта он хотел заключить контракт с Минобороны России, чтобы потом перейти на сторону врага.