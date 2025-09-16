Допрос задержанной за подрыв Транссиба россиянки попал на видео

ФСБ опубликовала кадры допроса гражданки России, которую подозревают в диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье. В ходе оперативных мероприятий она призналась, что должна была получить от спецслужб Украины $8 тысяч (более 660 тысяч рублей). После общения с куратором россиянка собрала взрывное устройство, а затем поехала к железной дороге. Разрушенное полотно также попало на видео.

Да, она мне предложила осуществить подрыв железнодорожного полотна. Ну, говорила мне, предложила деньги, 8 тысяч долларов, — сказала подозреваемая.

Ранее в Кировской области задержали мужчину, который хотел поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО. После теракта он хотел заключить контракт с Минобороны России, чтобы потом перейти на сторону врага.

Кроме того, в Красноярске задержали 62-летнего мужчину по подозрению в финансировании терроризма. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый перевел около 100 тысяч рублей на счета признанной экстремистской и террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ.