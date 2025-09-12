Празднование Дня города в Москве
Пожилого россиянина задержали по подозрению в финансировании терроризма

СК: жителя Красноярска задержали за перевод 100 тысяч рублей террористам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске задержали 62-летнего мужчину по подозрению в финансировании терроризма, сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый перевел около 100 тысяч рублей на счета признанной экстремистской и террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации), ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), — говорится в сообщении.

Ранее в Ульяновской области задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в организации финансирования терроризма. Молодой человек администрировал Telegram-канал, через который собирал деньги для запрещенных в России террористических организаций.

До этого 22-летнего студента-медика Георгия Воронкова приговорили к 25 годам заключения за подготовку терактов на газопроводах в Воронежской области по заданию СБУ. Он признан виновным в госизмене, диверсиях и терроризме. Также назначен штраф в 800 тысяч рублей.

