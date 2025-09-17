Найдено объяснение угрозам Зеленского в сторону депутатов Рады

Украинский лидер Владимир Зеленский будет перекладывать вину за провалы на фронте на военное руководство страны, нардепов и своих партнеров, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, отключение Соединенными Штатами Starlink было прямым предупреждением против срыва мирных переговоров.

Зеленский будет искать крайних за провалы на фронте. Полностью переложить ответственность на нардепов будет достаточно сложно, поэтому, скорее всего, там будет и военное руководство, и частично депутаты, и партнеры, которые будут искать разные варианты. Я думаю, что американцы достаточно ясно показали, когда полдня на Украине не работал Starlink якобы по причинам технического сбоя, что будет, если Зеленский и дальше будет упорствовать и срывать попытки мирного решения конфликта. Я думаю, сейчас будет попытка британцев обаять, ублажить [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), чтобы он поменял свою позицию, — высказался Марков.

Ранее Зеленский провел встречу с депутатами от партии «Слуга народа» и предупредил их о возможности принятия непростых решений в случае ухудшения ситуации на фронте. Он заявил парламентариям, что в случае дальнейшего осложнения положения ВСУ руководству страны придется пойти на серьезные шаги.