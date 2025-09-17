Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:48

«Фарс и лицемерие»: одно заявление Зеленского вызвало возмущение в ГД

Шеремет назвал фарсом слова Зеленского о необходимости России просить прощения

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что россиянам якобы придется просить прощения, являются фарсом и лицемерием, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости. По его мнению, президент Украины умолчал о своей роли в провоцировании кризиса в стране, за который несет единоличную ответственность.

Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность, — высказался парламентарий.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Зеленский должен просить прощения у граждан Украины, комментируя его слова о том, что будущие поколения россиян будут извиняться. По его мнению, действия украинского президента стали причиной миллионов пострадавших судеб жителей государства. Зеленский должен встать перед ними на колени, подчеркнул Рогов.

