Владимир Зеленский должен встать на колени и вымаливать прощение у граждан Украины, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, комментируя слова президента о том, что следующие поколения россиян будут извиняться перед украинцами. По его мнению, которое приводит РИА Новости, именно действия Зеленского стали причиной миллионов искалеченных судеб жителей страны.

Если кому и следует извиниться перед Украиной и украинцами, так это самому Зеленскому. Ему нужно встать на колени и вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принес в дома простых людей, решив продать Украину с потрохами западным хозяевам, — считает Рогов.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Зеленский публично пообещал не отдавать Донбасс. По его словам, об этом президент заявил на закрытой встрече с парламентариями от фракции «Слуга народа».

До этого депутат Рады Артем Дмитрук заявлял, что не менее 80% украинцев выступают за завершение конфликта. По его мнению, Зеленский удерживается у власти в основном благодаря отправке недовольных в зону боевых действий и за счет политических убийств.