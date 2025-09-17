Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:25

Финансист раскрыл, зачем банки стали снижать ставки по накопительным счетам

Финансист Бархота: ставки по накопительным счетам снизили в связи с ликвидностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупные банки начали снижать ставки по накопительным счетам в связи с риском кризиса ликвидности, заявил 360.ru финансист Андрей Бархота. Эксперт отметил, что накопительные счета создают нагрузку на ликвидность банков. Дело в том, что они предлагают выгодные условия и привлекают краткосрочные средства, которые затем направляются на финансирование долгосрочных кредитов.

Представим ситуацию, когда вы даете какой-нибудь крупный кредит, а вкладчики вдруг внезапно посещают банк и требуют вернуть свои деньги, снять их с накопительных счетов. Возникает что? Кризис ликвидности. Этот момент очень опасен, — предупредил Бархота.

По его мнению, в условиях нестабильности ключевая задача — повышать устойчивость пассивной базы, делая ставку на надежные источники фондирования, такие как классические депозиты. Для этого банкам нужно ввести односторонний спред между ставками по накопительным счетам и депозитами, уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что большинство российских банков начали снижение процентных ставок по накопительным счетам вслед за решением Центробанка об уменьшении ключевой ставки. Изменения затронули как крупнейшие государственные, так и частные банки.

