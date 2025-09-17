Россиянам назвали главное условие полезного интервального голодания

Чтобы интервальное голодание приносило пользу, оно не должно идти через насилие над собой, уверена руководитель фитнес-студии Дарья Кожевникова. В разговоре с НСН она подчеркнула, что, если делать перерывы между приемами пищи через уважение к телу, это позитивно скажется на здоровье. По ее мнению, следует воздерживаться от еды на 8–12 часов.

Я сторонник нормальных интервалов между приемами пищи. Не просто так были придуманы завтрак, обед и ужин. Наши ученые в России подтверждают, что есть польза, если человек воздерживается от еды, например, 8–12 часов.<...> Если это не делать через насилие, а через уважение к телу, то восьмичасовой перерыв будет полезен, — рассказала она.

Ранее врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко заявил, что после диеты человек набирает еще больший вес. По его словам, дело в том, что после первых результатов человек расслабляется, и все начинается заново.