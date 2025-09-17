В Совбезе объяснили, кто пытается вытеснить Россию «на обочину» Замсекретаря Совбеза Венедиктов: Запад хочет вытеснить РФ на обочину развития

Страны коллективного Запада хотят вытеснить Россию на обочину мирового развития, заявил на заседании российско-вьетнамской рабочей группы по вопросам международной безопасности замсекретаря Совета безопасности Александр Венедиктов. По его словам, это также касается и стран глобального Юга и Востока, передает ТАСС.

Запад <…> стремится ограничить нас в праве защищать свои законные интересы и вытеснить на обочину мирового развития, — заявил Венедиктов.

Он добавил, что сегодня в мире наблюдается сложная и непредсказуемая обстановка. При этом Венедиктов убежден, что способность России и стран глобального Юга и Востока отстаивать свои позиции во многом определяется взаимной поддержкой. Он подчеркнул, что противостоять Западу необходимо сообща.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что предыдущие 18 пакетов санкций Европейского союза продемонстрировали их неэффективность в отношении России. По его словам, ЕС продолжает проводить враждебную политику в отношении Москвы, ошибочно полагая, что ограничения способны изменить ее позицию.