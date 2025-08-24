Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 13:35

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Нет ничего уютнее, чем аромат яблочного варенья, наполняющий дом! Этот рецепт варенья дольками — настоящая классика, которая никогда не выходит из моды. Прозрачные нежные дольки в густом сиропе, напоминающие мед, станут любимым лакомством вашей семьи. Идеально к чаю, для начинки пирогов или просто как сладкое воспоминание о лете холодной зимой.

Возьмите 2 килограмма твердых садовых яблок. Очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте аккуратными дольками. Сбрызните яблоки соком половины лимона — это сохранит их цвет и добавит легкую кислинку. В глубокой кастрюле вскипятите 450 миллилитров воды, добавьте 2 килограмма сахара и проварите сироп 5 минут до полного растворения сахара.

Залейте яблочные дольки горячим сиропом, аккуратно перемешайте и снимите с огня. Оставьте на 2 часа — яблоки должны пропитаться сиропом и выделить сок. Затем слейте сироп обратно в кастрюлю, прокипятите его 2 минуты и снова залейте яблоки. Повторите процесс настаивания еще 1,5–2 часа.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите варенье 10 минут после закипания, аккуратно помешивая и снимая пену. Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Это варенье поразит вас нежностью долек и идеальным балансом сладости и кислинки!

