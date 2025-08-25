Юрист поделился нюансом дела против врио замглавы Курской области Юрист Русяев: задержанного за хищение Базарова могут осудить по двум статьям

Задержанного за хищение на фортификационных сооружениях врио замглавы Курской области Владимира Базарова могут осудить по двум статьям, заявил юрист Илья Русяев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что основным составом преступления выступает ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Действия Базарова могут квалифицироваться по нескольким статьям УК РФ. Основным составом преступления выступает ч. 4 ст. 159 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. Учитывая должностное положение обвиняемого, возможна дополнительная квалификация по ч. 3 с. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы), — пояснил юрист.

Русяев уточнил, что по делу также были арестованы заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и несколько предпринимателей. По его словам, если следствие сможет доказать организованный характер преступной деятельности, врио замглавы Курской области ждет совокупное наказание с учетом отягчающих обстоятельств.

Базарову может грозить совокупное наказание с учетом отягчающих обстоятельств — хищение средств, выделенных на оборонные нужды. При назначении наказания суд также может учитывать размер причиненного ущерба и общественную опасность деяния, — заключил Русяев.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что задержание Базарова связано с хищением 1 млрд рублей. Деньги были выделены на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области.