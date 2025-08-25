Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:55

Юрист поделился нюансом дела против врио замглавы Курской области

Юрист Русяев: задержанного за хищение Базарова могут осудить по двум статьям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Задержанного за хищение на фортификационных сооружениях врио замглавы Курской области Владимира Базарова могут осудить по двум статьям, заявил юрист Илья Русяев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что основным составом преступления выступает ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Действия Базарова могут квалифицироваться по нескольким статьям УК РФ. Основным составом преступления выступает ч. 4 ст. 159 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. Учитывая должностное положение обвиняемого, возможна дополнительная квалификация по ч. 3 с. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы), — пояснил юрист.

Русяев уточнил, что по делу также были арестованы заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и несколько предпринимателей. По его словам, если следствие сможет доказать организованный характер преступной деятельности, врио замглавы Курской области ждет совокупное наказание с учетом отягчающих обстоятельств.

Базарову может грозить совокупное наказание с учетом отягчающих обстоятельств — хищение средств, выделенных на оборонные нужды. При назначении наказания суд также может учитывать размер причиненного ущерба и общественную опасность деяния, — заключил Русяев.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что задержание Базарова связано с хищением 1 млрд рублей. Деньги были выделены на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области.

хищения
задержания
Белгородская область
Курская область
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какая страна заменит Польшу в оплате Starlink для ВСУ
Детсады, завод кофемашин в труху? По каким объектам РФ бьет на самом деле
На Украине призвали заблокировать российскую музыку
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.