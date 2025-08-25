Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»

Нацполиция Украины: под Одессой задержали криминального авторитета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине задержан предполагаемый лидер местных преступных группировок, контролировавший нелегальный игорный бизнес, передает пресс-служба Национальной полиции страны. По данным правоохранителей, 31-летний мужчина, имевший авторитет среди уголовников, выполнял роль так называемого «смотрящего за Измаилом».

Задержанный контролировал местные ОПГ, управлял преступным «общаком» и организовал работу подпольного казино для приумножения незаконных доходов. В ходе операции также задержали троих подчиненных криминального авторитета, занимавшихся управлением нелегальным бизнесом.

Ранее криминального авторитета Дениса Квициани приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, организации ячейки экстремистского движения и финансировании его деятельности.

До этого в обновленный МВД России список особо опасных преступников попали 11 человек, включая Фахрудина Махмудова — предполагаемого лидера этнического преступного сообщества из Ухты, обвиняемого в организации массового убийства с 25 погибшими. Отмечается, что по наводке криминального авторитета был подожжен торговый центр «Пассаж».

