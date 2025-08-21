В Петербурге осудили криминального авторитета

Криминального авторитета Дениса Квициани приговорили к 11 годам колонии строгого режима, передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, организации ячейки экстремистского движения и финансировании его деятельности.

Суд назначил Квициани наказание в виде 11 лет 5 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

