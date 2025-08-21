Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Петербурге осудили криминального авторитета

Суд Петербурга приговорил криминального авторитета Квициани к 11 годам колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Криминального авторитета Дениса Квициани приговорили к 11 годам колонии строгого режима, передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, организации ячейки экстремистского движения и финансировании его деятельности.

Суд назначил Квициани наказание в виде 11 лет 5 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу Крыма Алину Грек за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб. ФСБ показала кадры, на которых осужденная демонстрирует изготовленные зажигательные смеси, называя их «бандера-смузи». Женщину также признали виновной в госизмене и прохождении обучения для террористической деятельности.

До этого в Санкт-Петербурге Василеостровский суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы за мошенничество на сумму 5 млн рублей у пенсионерки. В своей схеме он использовал фальшивые документы.

