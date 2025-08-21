Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 14:03

Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей

В Петербурге мошенник осужден на два года за обман пенсионерки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге Василеостровский суд приговорил мужчина к годам лишения свободы за мошенничество на сумму 5 млн рублей у пенсионерки. Как передает издание «Петербург 2» он использовал фальшивые документы.

Следствием установлено, что в апреле прошлого года мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. Их целью было хищение денег у пенсионерки. Для этого злоумышленники использовали телефонные звонки, в которых неизвестный сообщник представлялся сотрудником Центрального банка и комитетом банковского надзора, убеждая женщину, что ее сбережения под угрозой.

Пожилую женщину убедили передать все свои накопления курьеру, которым выступал сам злоумышленник. Для подтверждения своих действий он использовал кодовое слово «Славянский шкаф» и предъявил поддельные документы, якобы выданные Росфинмониторингом. Деньги были возвращены пострадавшей, а злоумышленник отправлен в колонию.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества, направленной на кражу денег с банковских счетов россиян. Злоумышленники убеждают людей установить программы удаленного доступа к телефону и онлайн-банкингу под видом приложений для ускорения записи к врачам.

