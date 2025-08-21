Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 15:14

Суд решил судьбу готовившей «бандера-смузи» жительницы Крыма

Суд приговорил к 15 годам заключения жительницу Крыма за подготовку теракта

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жительницу Крыма Алину Грек за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. ФСБ показало кадры, на которых осужденная демонстрирует изготовленные зажигательные смеси, называя их «бандера-смузи».

Женщину также признали виновной в госизмене и прохождении обучения для террористической деятельности. Следствие установило, что Грек с сентября 2023 года сотрудничала за деньги с ГУР Минобороны Украины. По заданию кураторов она проводила съемку железнодорожной инфраструктуры в Крыму и изготавливала «коктейли Молотова» для поджога релейного шкафа с целью срыва военных поставок.

ФСБ показала кадры обыска по месту жительства задержанной. В результате следственных действий были изъяты самодельные зажигательные устройства и компоненты для их изготовления. Грек призналась, что за изготовление каждой смеси ей обещали от $800 (64,5 тысяч рублей) до $1000 (80,5 тысяч рублей).

Кроме того, ФСБ продемонстрировала видео, обнаруженное в телефоне осужденной. В ролике Грек показывает изготовленные «коктейли Молотова», называя их «бандера-смузи».

Приветствую, друзья! Наш «бандера-смузи» готов. Завтра я еще попробую, но мне кажется, что все будет хорошо, — говорит Грек на видео.

Ранее в Рязанской области был арестован 16-летний подросток, являющийся приверженцем нацистской идеологии. Юноше грозит до 10 лет лишения свободы по делу о приготовлении к совершению теракта.

суды
приговоры
Ростов-на-Дону
Крым
теракты
госизмены
