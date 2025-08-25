Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 19:09

«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе

Трамп заявил, что союзники называют его президентом Европы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО называют его «президентом Европы». Во время подписания документов в Белом доме политик отметил, что Соединенные Штаты являются якобы самой уважаемой страной в мире.

Они называют меня президентом Европы, это большая честь. Мне нравится Европа, мне нравятся эти люди. Это хорошие люди, замечательные руководители, — подчеркнул Трамп.

Президент США напомнил, как он настойчиво требовал от европейцев нарастить расходы на оборону. В итоге члены НАТО решили увеличить траты до 5% ВВП, следует из принятого Североатлантическим альянсом коммюнике.

Ранее Трамп заявил о намерении переименовать Пентагон в Военный департамент. В ходе пресс-конференции, глава государства напомнил, что так американское министерство обороны называлось до 1949 года.

Также западные журналисты сообщили, что президент США планирует радикально обновить руководство экономического блока. Он намерен отправить в отставку главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Дональд Трамп
США
Европа
НАТО
