«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе Трамп заявил, что союзники называют его президентом Европы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО называют его «президентом Европы». Во время подписания документов в Белом доме политик отметил, что Соединенные Штаты являются якобы самой уважаемой страной в мире.

Они называют меня президентом Европы, это большая честь. Мне нравится Европа, мне нравятся эти люди. Это хорошие люди, замечательные руководители, — подчеркнул Трамп.

Президент США напомнил, как он настойчиво требовал от европейцев нарастить расходы на оборону. В итоге члены НАТО решили увеличить траты до 5% ВВП, следует из принятого Североатлантическим альянсом коммюнике.

Ранее Трамп заявил о намерении переименовать Пентагон в Военный департамент. В ходе пресс-конференции, глава государства напомнил, что так американское министерство обороны называлось до 1949 года.

Также западные журналисты сообщили, что президент США планирует радикально обновить руководство экономического блока. Он намерен отправить в отставку главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.