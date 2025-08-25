Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:17

Политолог ответил, где ФРГ возьмет миллиарды на помощь ВСУ во время кризиса

Политолог Перенджиев: ФРГ будет помогать Украине с помощью теневой экономики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия будет помогать Украине с помощью теневой экономики, предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что все европейские политики могут быть так или иначе связаны с криминальной теневой экономикой в Киеве.

Я могу только предположить, что когда [в Германии] говорят о больших деньгах, наверное, думают, что они их где-то украдут. Те же европейские активы. Денег как бы нет, кризис, а тут говорят о больших деньгах. Потому что мы говорим о кризисе в нормальной белой экономике, а есть теневая экономика, криминальная, где полностью все действует только преступным путем. И все эти политики, скорее всего, каким-то боком связаны с этой криминальной экономикой на Украине. Поэтому, чтобы дальше обогащаться, им нужна война до последнего украинца, — высказался Перенджиев.

Ранее вице-канцлер и федеральный министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия продолжит оказывать Украине поддержку без колебаний. По его словам, Берлин остается вторым в мире и крупнейшим европейским сторонником Украины.

Германия
ВСУ
Украина
Европа
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Акции финского энергоконцерна передадут в Росимущество
Прохор Шаляпин прибыл в ГД с предложениями по роботам, работе и зарплате
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.