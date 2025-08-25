Политолог ответил, где ФРГ возьмет миллиарды на помощь ВСУ во время кризиса Политолог Перенджиев: ФРГ будет помогать Украине с помощью теневой экономики

Германия будет помогать Украине с помощью теневой экономики, предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что все европейские политики могут быть так или иначе связаны с криминальной теневой экономикой в Киеве.

Я могу только предположить, что когда [в Германии] говорят о больших деньгах, наверное, думают, что они их где-то украдут. Те же европейские активы. Денег как бы нет, кризис, а тут говорят о больших деньгах. Потому что мы говорим о кризисе в нормальной белой экономике, а есть теневая экономика, криминальная, где полностью все действует только преступным путем. И все эти политики, скорее всего, каким-то боком связаны с этой криминальной экономикой на Украине. Поэтому, чтобы дальше обогащаться, им нужна война до последнего украинца, — высказался Перенджиев.

Ранее вице-канцлер и федеральный министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия продолжит оказывать Украине поддержку без колебаний. По его словам, Берлин остается вторым в мире и крупнейшим европейским сторонником Украины.