Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»

Певец Филипп Киркоров поехал на музыкальный конкурс «Новая волна» в Казани, несмотря на диабет, так как для него важно продолжать выступать и быть в центре тусовки шоу-бизнеса, сказал NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он добавил, что «Новая волна» — лучшее место для презентации новой песни Киркорова.

Во-первых, в Казани он показал свою новую, прекрасную песню. Во-вторых, как он мог не поехать на «Новую волну» в Казань, когда там собралась вся тусовка. Пока Киркорова будут носить ноги, он будет всегда там, где собирается основная масса нашего шоу-бизнеса, известные, популярные люди, потому что он — звезда, певец номер один, — сказал Дзюник.

Продюсер добавил: в том, что Киркоров упал на сцене во время шоу, нет ничего страшного, это рабочий момент, он может произойти с любым артистом.

Недавно у певца выявили сахарный диабет второго типа. Его мучает жажда, ноги ватные, он быстро устает. На фоне заболевания у Киркорова плохо заживает ожог руки, который он получил еще в апреле во время концерта.

Ранее Киркоров назвал певицу Ларису Долину женщиной, перед которой до сих пор чувствует себя подростком. Подробностями дружбы он поделился со зрителями «Новой волны» во время творческого вечера Ларисы Долиной. Певец заявил, что Долина его «обогрела» и «многому научила» во время совместных гастролей.