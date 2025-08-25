«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине Киркоров признался, что робеет перед Долиной

Народный артист России Филипп Киркоров назвал певицу Ларису Долину женщиной, перед которой до сих пор чувствует себя подростком. Подробностями дружбы он поделился со зрителями «Новой волны» во время творческого вечера Ларисы Долиной, пишет Super.ru.

Лариса Александровна меня обогрела, многому научила. Я ездил с ней по всем городам, наблюдал за репетициями, учился мастерству, — поделился Киркоров.

Он пояснил, что познакомился с Ларисой Долиной в 15-летнем возрасте и начал регулярно сопровождать ее на гастролях. Киркоров также рассказал историю из середины 1980-х годов, когда пытался найти для Долиной дефицитные джинсы, почти недоступные в Болгарии в тот период. Артист пояснил, что, несмотря на наличие денег, приобрести качественные вещи в Болгарии тогда было крайне сложно. Ему удавалось добывать джинсы «из-под прилавка» через знакомых.

Ранее сама Долина заявила, что общалась с Киркоровым после падения музыканта на сцене со ступеней декорации на концерте фестиваля «Новая волна» в Казани. Она выразила ему свою полную поддержку.