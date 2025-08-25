Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 10:38

«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине

Киркоров признался, что робеет перед Долиной

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров назвал певицу Ларису Долину женщиной, перед которой до сих пор чувствует себя подростком. Подробностями дружбы он поделился со зрителями «Новой волны» во время творческого вечера Ларисы Долиной, пишет Super.ru.

Лариса Александровна меня обогрела, многому научила. Я ездил с ней по всем городам, наблюдал за репетициями, учился мастерству, — поделился Киркоров.

Он пояснил, что познакомился с Ларисой Долиной в 15-летнем возрасте и начал регулярно сопровождать ее на гастролях. Киркоров также рассказал историю из середины 1980-х годов, когда пытался найти для Долиной дефицитные джинсы, почти недоступные в Болгарии в тот период. Артист пояснил, что, несмотря на наличие денег, приобрести качественные вещи в Болгарии тогда было крайне сложно. Ему удавалось добывать джинсы «из-под прилавка» через знакомых.

Ранее сама Долина заявила, что общалась с Киркоровым после падения музыканта на сцене со ступеней декорации на концерте фестиваля «Новая волна» в Казани. Она выразила ему свою полную поддержку.

Филипп Киркоров
Лариса Долина
шоу-бизнес
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач Мясников назвал причину, по которой многие люди не доживут до старости
ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Поезд на скорости протаранил грузовик в Забайкалье
В Германии назвали причины разрушения государства всеобщего благосостояния
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
В одном из российских регионов могут полностью запретить вейпы
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.