25 августа 2025 в 19:11

Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «в какой-то момент» рассчитывает на встречу с китайским лидером Ким Чен Ыном. Глава США сделал заявление в ходе подписания документов в Белом доме 25 августа.

В действительности я его (Ким Чен Ына — NEWS.ru) однажды увижу. Настроен на встречу с ним, — отметил президент США.

Ранее Трамп отметил: визит российского президента Владимира Путина на Аляску свидетельствует, что глава РФ стремится к урегулированию на Украине. Он сообщил, что для российского лидера было непросто прибыть в Анкоридж.

Также американский лидер предположил, что Путин может снова посетить США в ходе чемпионат мира по футболу, который пройдет в стране в 2026 году. Это будет зависеть от международной ситуации и политических событий ближайших недель, констатировал Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что каждый день общается с российским коллегой. Он положительно охарактеризовал контакты с Путиным и отметил, что не прекращаемый диалог ведется с 19 августа. Одной из тем переговоров сторон стала денуклеаризация.

