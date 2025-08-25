Американский актер признался в одной особенности, связанной с Россией

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Американский актер Марк Дакаскос рассказал корреспонденту NEWS.ru, что никогда не смотрел российские фильмы. В рамках Московской международной недели кино артист с сожалением признался, что у него не хватает времени на изучение новых лент.

Дело в том, что я не смотрю много новых фильмов. <…> Но я не хочу видеть одни и те же кинокартины снова и снова. Я хочу изучать разное: различных персонажей, новых актеров, — добавил Дакаскос.

Ранее знаменитый актер принял участие в открытии Московской международной недели кино, торжественная церемония прошла в кинотеатре «Художественный». Выйдя на сцену, он поприветствовал гостей на русском языке: «Добрый вечер». Отмечается, что Дакаскос известен по фильмам «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3».

Также на фестивале выступил культовый американский режиссер Вуди Аллен. Он признался, что ему близок российский и советский кинематограф. Аллен также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.

