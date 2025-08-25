Дакаскос рассказал о своем отношении к русской водке

Американский актер Марк Дакаскос признался корреспонденту NEWS.ru, что любит русскую водку. Кроме того, он рассказал, что ему посчастливилось попробовать борщ и пельмени. По словам Дакаскоса, эти блюда пришлись ему по вкусу.

Я люблю [водку], но как атлету мне ее пить опасно. Я пробовал, и мне понравились русские блюда борщ и пельмени, — поделился Дакаскос.

Актер также рассказал, что его мать и отец не пили водку. Он же, по его собственным словам, пьянеет буквально от одной стопки.

Американский актер, мастер боевых искусств и каскадер Марк Дакаскос получил известность благодаря ролям в боевиках 1990–2000-х годов. Среди них «Крепкий орешек 5», «Братство волка» и «Джон Уик 3».

Ранее известный актер появился на открытии Московской международной недели кино, которое состоялось в кинотеатре «Художественный». Дакастос обратился к зрителям на русском языке.

До этого режиссер Вуди Аллен во время выступления на Московской международной неделе кино признался в любви к российскому и советскому кинематографу. Он отметил, что визиты в Москву и Петербург оставили у него теплые впечатления о русской культуре. По словам режиссера, он за один день посмотрел семичасовой фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука.