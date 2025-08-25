Знаменитый актер посетил кинофестиваль в России

Американский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос принял участие в открытии Московской международной недели кино, передает РИА Новости. Церемония прошла в кинотеатре «Художественный».

Выйдя на сцену, он поприветствовал гостей церемонии на русском языке: «Добрый вечер». Дакаскос известен по фильмам «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3».

В числе присутствующих был также сербский режиссер, музыкант, актер и писатель Эмир Кустурица, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Международная неделя кино проходит в Москве с 23 по 27 августа.

Ранее американский режиссер Вуди Аллен признался во время своего выступления на Московской международной неделе кино, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.

Также режиссер Наталья Бондарчук заявила, что посвященные СВО фильмы пока рано снимать. Кинематографист согласилась со словами коллеги по цеху Никиты Михалкова на эту тему. По мнению Бондарчук, сначала нужно понять, «что произошло и почему».