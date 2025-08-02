Просмотр фильмов помог детективу вернуть Киану Ривзу украденные часы

Шесть часов, украденных у голливудского актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе, были переданы ФБР на этой неделе в посольстве США в Сантьяго, Чили, передает CNN. Их вернут звезде боевиков об известном в кругах наемных убийц киллере Джоне Уике.

По словам представителей посольства, обнаружение роскошных часов «было случайным», поскольку произошло во время масштабного полицейского расследования краж со взломом в восточной части чилийской столицы. Власти преследовали преступную группировку, не предполагая, что последствия затронут Голливуд, — сказано в материале.

По данным издания, в 2023 году эта банда совершала грабежи. Как только их поймали и дело получило широкую огласку, некоторые из преступников эмигрировали и начали совершать преступления за границей, используя тот же метод. В частности, бандиты пытались проникнуть в пустующие дома, но если они встречали кого-то, то применяли насилие. В ходе операций и рейдов следователи обнаружили одного из подозреваемых в доме в коммуне Пеньялолен, где были найдены ценные вещи, в том числе часы, на одном из которых была надпись.

Один из детективов, которому нравилась серия фильмов о Джоне Уике, смог опознать эту вещь. Он читал историю о дублерах, каждому из которых подарили часы. Мы разыскали их и действительно нашли совпадение, — рассказал источник издания.

Ранее сообщалось, что Ривз и его избранница американская художница Грант были замечены на свидании в Лондоне. Папарацци засняли пару на выходе из ресторана итальянской кухни Cipriani London.