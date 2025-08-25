Заплыв закончился трагедией, альпинистка в ледяных горах, приговор педофилу Смертельный заплыв в Турции, альпинистка в окружении трупов в горах — главные ЧП

В Турции утонул во время заплыва российский спортсмен Николай Свечников, в Киргизии на вершине горы могла замерзнуть насмерть альпинистка Наталья Наговицына, а в Ростовской области к пожизненному сроку приговорили педофила — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Россиянин утонул во время турецкого заплыва

Тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор-2025». Стартовал мужчина в числе первых, однако затем его потеряли из виду.

«Николай стартовал в числе первых, однако через 500–600 метров после старта его потерял из виду коллега, также участвующий в заплыве», — написал журналист Дмитрий Егоров.

Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3000 человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был. Также он не забрал свои вещи из камеры хранения.

Генконсульство России в Стамбуле днем подготовило официальный запрос местным властям после сообщений о пропаже пловца. В то же время к поискам спортсмена подключился командующий ВМС Турции. Операция началась только после личного обращения его семьи.

В Стамбул прилетела супруга Свечникова. Их восьмимесячного ребенка она оставила родителям. Женщина возмущена тем фактом, что мужа даже не пытались искать, а движение судов было открыто после завершения соревнований.

Предполагается, что мужчина мог утонуть в районе моста Султана Фатиха. По предварительной версии, его могло снести течением под одну из набережных.

Женщина с переломом ноги застряла на горе

Операция по спасению 47-летней альпинистки Натальи Наговицыной, которая из-за перелома ноги застряла в горах Киргизии, завершена. По первоначальному плану на вершину, где застряла альпинистка, должны были отправить дрон, чтобы он снял местность. Если бы спасатели заметили признаки жизни у Наговицыной, ее попытались бы эвакуировать при помощи вертолета.

16 августа спасатели пытались добраться до Натальи на вертолете, но им мешала плохая погода — снегопады и низкая видимость. Вертолет совершил жесткую посадку на высоте 4900 метров, капитан экипажа и один из спасателей пострадали.

Последний раз дрону удалось заснять альпинистку 19 августа. Она лежала в разорванной палатке, температура воздуха все это время составляла от -26 до -30 градусов. В МЧС предполагают, что Наговицына уже погибла.

Педофил получил пожизненное

В Ростовской области к пожизненному сроку приговорили водителя эвакуатора Руслана Шингирея, который посадил к себе в авто восьмилетнюю девочку, увез ее в лесополосу, изнасиловал и убил.

«Посадил ее в машину, помог ей залезть, так как машина не из маленьких. Выехал из станицы Ольгинской. Заехал в лесополосу, связал руки. Видно было, что испугалась, но ничего не говорила и ничего не делала. Дальше надел пакет и изнасиловал. [Потом] оставил в лесополосе и уехал домой», — рассказывал убийца следователям.

Руслан рассказывал, что убитая девочка иногда снилась ему. Шингирея судили по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. В итоге мужчину приговорили к пожизненному сроку, но он уверен, что протянет в колонии особого режима недолго.

«Рассчитываю на одно. Судя по всему, мне дадут очень много лет, то есть пожизненное. И так предполагаю, судя по всему, из-за этого меня убьют», — говорил Шингирей.

