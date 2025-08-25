Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Турецкий флот начал поиски пропавшего пловца Свечникова

SHOT: командующий ВМС Турции подключился к поискам пловца Свечникова

Босфор Босфор Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К поискам российского пловца Николая Свечникова, который пропал без вести во время заплыва «Босфор-2025», подключится командующий ВМС Турции, сообщает Telegram-канал SHOT. Операция началась только после личного обращения его семьи.

Источник сообщает, что в Стамбул прилетела супруга Свечникова. Их восьмимесячного ребенка она оставила родителям. Женщина возмущена тем фактом, что мужа даже не пытались искать, а движение судов было открыто после завершения соревнований.

Ранее журналист Дмитрий Егоров рассказал, что стартовал Свечников в числе первых, однако затем его потеряли из виду. Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие три тысячи человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был. Также он не забрал свои вещи из камеры хранения.

Кроме того, стало известно, что генконсульство России в Стамбуле готовит официальный запрос местным властям после сообщений о пропаже пловца. Пока официальной информации от турецкой стороны не поступало.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что родственники пловца имеют право на компенсацию морального вреда и материального ущерба. По его словам, ее можно требовать как в Турции, так и в России.

