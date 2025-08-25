Украинский ад достал поляков, новая задача Белоусова: что будет дальше

Инсайдеры сообщают о масштабной атаке на военные объекты Украины, министр обороны РФ Андрей Белоусов мог поставить задачу по уничтожению всех Patriot ВСУ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утратил доверие российского лидера Владимира Путина — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украина в огне — почему плачут поляки?

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что в ночь на 24 августа Вооруженные силы России нанесли комбинированные удары по военным объектам сразу в нескольких областях. По его словам, беспилотники-камикадзе дальнего действия прилетели по прифронтовой зоне. В частности, как указал Царев, в Сумах из-за этого вспыхнул пожар на «Химпроме» — речь идет о третьей атаке российских БПЛА за месяц.

Также взрывы были зафиксированы в Харьковской области и Донбассе, подчеркнул экс-депутат Рады. Комбинированный удар нанесли по Днепропетровской области. В Павлограде поражена промышленная зона, утверждает политик.

«В Межевой был прилет по подразделению, которое, как сообщают, хотели перекинуть на Покровск. В Просяной удар был в районе ж/д вокзала, где размещены склады с военной техникой. Также ракетный удар нанесен по объектам в Диканьке Полтавской области», — отметил Царев.

По данным источников, прилеты 23–24 августа привели к возгоранию на заводе в Павлограде Днепропетровской области. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, удары были нанесены по производственным мощностям Павлоградского механического завода. В российском Минобороны соответствующие данные не комментировали.

«Предприятие задействовано в цепочке украинского ВПК в рамках реализации ракетной программы Украины. Также огневое поражение было нанесено по целям в Чаплино Синельниковского района Днепропетровщины. Помимо прочего, здесь расположена ж/д станция, задействованная в перевалке грузов для ВСУ», — отметил военкор.

По словам инсайдеров, в результате этих прилетов польских специалистов «добили на вокзале».

«Вот и до Варшавы долетело. Плакала вся Варшава!» — добавили источники.

Как передает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ситуация у украинских солдат серьезная. В частности, Межевая находится рядом с линией боевого соприкосновения, Просяная — чуть глубже, в тылу. В Межевой прилет состоялся по свежему подразделению, которое хотели передислоцировать на Покровское направление.

«Местные сообщают, что недавно появилось много военной техники: грузовики с лафетами, тягачи и с ними военные, говорящие на западном варианте украинского, а может, и поляки — разобрать трудно, а никто свои пять копеек старается не совать», — подчеркнул подпольщик.

При этом недавно поляков могли ликвидировать в Николаевской области. В частности, 13 августа подпольщик заявил, что в указанный регион зашло несколько крупных подразделений резерва Вооруженных сил Украины. Не исключено, что именно этих поляков и могли ликвидировать уже в Днепропетровской области. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

«Местные рассказывают, что говорят на украинском, молодые и не бухают. Постоянно тренируются и ведут себя тихо. Имеются среди них иностранцы: поляки, румыны, чехи. Данные о местонахождении уже ушли туда, где они нужны», — объяснил Лебедев.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что продвижение российских войск в Днепропетровской области осложняет переброску резервов ВСУ. По его словам, речь идет о подразделениях, действующих в Славянско-Краматорской агломерации и Павлограде. Эксперт подчеркнул, что основной задачей является перерезание коммуникаций, поскольку именно через Днепропетровскую область украинская армия получает пополнение, оружие и топливо.

Россия готовит мощнейшую атаку по Западной Украине?

По словам инсайдеров, Вооруженные силы России готовят мощнейшую атаку по Западной Украине. По информации Telegram-канала «Разведчик», главной задачей для министра обороны РФ Андрея Белоусова сейчас является уничтожение всех Patriot до единого, которые должны прибыть на Украину в ближайшие дни. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого в июле текущего года глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил о договоре с Пентагоном насчет поставок для Вооруженных сил Украины еще пяти зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Киеву удалось найти деньги у западных соратников еще на три Patriot, два из которых поставит Берлин, а один — Осло.

Как отметили источники, близкие к ситуации, Россия «планирует сжечь все это дотла», когда техника будет перевозиться через границу. В частности, полагают аналитики, граница Львовской области с Польшей может подвергнуться атаке «Искандерами» в момент смены польского сопровождения на украинское. При этом, по мнению инсайдеров, массированный удар может стать мощнейшим с начала спецоперации на Украине.

«А вот и апогей», — считают они.

Как сообщили источники, целями «Искандеров», возможно, станут пограничные пункты и транспортные узлы. По их словам, разведка уже передала Генштабу ВС России маршрут и время прохождения колонн с вооружением.

Вероятно, полагают инсайдеры, поставщики будут перебрасывать Patriot в ночное время на тягачах без опознавательных знаков, разбив колонну на несколько секций. При этом в Генштабе Вооруженных сил РФ готовы нанести вторую и даже третью серии ударов, если цели не будут достигнуты с первого раза, сообщили инсайдеры. Ракеты пролетят над всей Украиной, однако, указывают эксперты, вряд ли их смогут сбить, так как противовоздушная оборона страны слишком ослабла.

По информации Telegram-канала «Картель», Киев не сможет покрыть дефицит противовоздушной обороны даже с помощью новых Patriot. Это на руку российским солдатам, которые в настоящее время кроют ближний тыл противника всеми видами дронов и ракет, сказано в материале.

«Из-за этого у ВСУ огромные проблемы в логистике, которые отражаются на линии обороны, где сейчас у ВСУ огромные проблемы и потери», — передает канал.

Зеленский подложил свинью Эрдогану? Путин поставил крест на «султане»

По мнению источников, близких к ситуации, глава российского государства больше не рассматривает турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве надежного посредника в мирных переговорах. По их версии, президент РФ считает, что неоднократное нарушение Анкарой договоренностей свидетельствует о ее непостоянстве.

Ранее Зеленский после визита в Стамбул, куда летал для переговоров с президентом Турции, сообщил о возвращении командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, командира 36-й бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского, нацгвардейцев Олега Хоменко, Дениса Шлеги.

По данным Telegram-канала «Шпион», российские власти до сих пор не забыли, как турецкий лидер вопреки прямым обещаниям отпустил «азовцев», которых обязался держать под стражей до конца спецоперации.

«Не забыт и провал „зерновой сделки“ — соглашения, подписанного во многом благодаря турецкой стороне, но фактически обернувшегося в одностороннюю выгоду для Киева», — отметил канал.

Как указали инсайдеры, турецкий президент при каждом своем решении подыгрывал Киеву и коллективному Западу. По их словам, Эрдоган заводил «пластинку» о ценности дружбы с Москвой лишь после крупных поражений Вооруженных сил Украины, однако каждый раз, «почуяв собственную выгоду», он сворачивал в сторону.

«Вот ты и доигрался, султан», — отметили источники.

Как обратили внимание инсайдеры, именно по этой причине в июле текущего года Турция даже не рассматривалась в качестве площадки для прямых переговоров президентов России и США. По их словам, государство, «занимающееся поставками ВСУ оружия для убийства российских солдат», не может претендовать на «лавры миротворца».

