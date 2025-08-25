Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 20:00

Украинский ад достал поляков, новая задача Белоусова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Инсайдеры сообщают о масштабной атаке на военные объекты Украины, министр обороны РФ Андрей Белоусов мог поставить задачу по уничтожению всех Patriot ВСУ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утратил доверие российского лидера Владимира Путина — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украина в огне — почему плачут поляки?

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что в ночь на 24 августа Вооруженные силы России нанесли комбинированные удары по военным объектам сразу в нескольких областях. По его словам, беспилотники-камикадзе дальнего действия прилетели по прифронтовой зоне. В частности, как указал Царев, в Сумах из-за этого вспыхнул пожар на «Химпроме» — речь идет о третьей атаке российских БПЛА за месяц.

Также взрывы были зафиксированы в Харьковской области и Донбассе, подчеркнул экс-депутат Рады. Комбинированный удар нанесли по Днепропетровской области. В Павлограде поражена промышленная зона, утверждает политик.

«В Межевой был прилет по подразделению, которое, как сообщают, хотели перекинуть на Покровск. В Просяной удар был в районе ж/д вокзала, где размещены склады с военной техникой. Также ракетный удар нанесен по объектам в Диканьке Полтавской области», — отметил Царев.

По данным источников, прилеты 23–24 августа привели к возгоранию на заводе в Павлограде Днепропетровской области. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, удары были нанесены по производственным мощностям Павлоградского механического завода. В российском Минобороны соответствующие данные не комментировали.

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

«Предприятие задействовано в цепочке украинского ВПК в рамках реализации ракетной программы Украины. Также огневое поражение было нанесено по целям в Чаплино Синельниковского района Днепропетровщины. Помимо прочего, здесь расположена ж/д станция, задействованная в перевалке грузов для ВСУ», — отметил военкор.

По словам инсайдеров, в результате этих прилетов польских специалистов «добили на вокзале».

«Вот и до Варшавы долетело. Плакала вся Варшава!» — добавили источники.

Как передает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ситуация у украинских солдат серьезная. В частности, Межевая находится рядом с линией боевого соприкосновения, Просяная — чуть глубже, в тылу. В Межевой прилет состоялся по свежему подразделению, которое хотели передислоцировать на Покровское направление.

«Местные сообщают, что недавно появилось много военной техники: грузовики с лафетами, тягачи и с ними военные, говорящие на западном варианте украинского, а может, и поляки — разобрать трудно, а никто свои пять копеек старается не совать», — подчеркнул подпольщик.

При этом недавно поляков могли ликвидировать в Николаевской области. В частности, 13 августа подпольщик заявил, что в указанный регион зашло несколько крупных подразделений резерва Вооруженных сил Украины. Не исключено, что именно этих поляков и могли ликвидировать уже в Днепропетровской области. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

«Местные рассказывают, что говорят на украинском, молодые и не бухают. Постоянно тренируются и ведут себя тихо. Имеются среди них иностранцы: поляки, румыны, чехи. Данные о местонахождении уже ушли туда, где они нужны», — объяснил Лебедев.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что продвижение российских войск в Днепропетровской области осложняет переброску резервов ВСУ. По его словам, речь идет о подразделениях, действующих в Славянско-Краматорской агломерации и Павлограде. Эксперт подчеркнул, что основной задачей является перерезание коммуникаций, поскольку именно через Днепропетровскую область украинская армия получает пополнение, оружие и топливо.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Россия готовит мощнейшую атаку по Западной Украине?

По словам инсайдеров, Вооруженные силы России готовят мощнейшую атаку по Западной Украине. По информации Telegram-канала «Разведчик», главной задачей для министра обороны РФ Андрея Белоусова сейчас является уничтожение всех Patriot до единого, которые должны прибыть на Украину в ближайшие дни. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого в июле текущего года глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил о договоре с Пентагоном насчет поставок для Вооруженных сил Украины еще пяти зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Киеву удалось найти деньги у западных соратников еще на три Patriot, два из которых поставит Берлин, а один — Осло.

Как отметили источники, близкие к ситуации, Россия «планирует сжечь все это дотла», когда техника будет перевозиться через границу. В частности, полагают аналитики, граница Львовской области с Польшей может подвергнуться атаке «Искандерами» в момент смены польского сопровождения на украинское. При этом, по мнению инсайдеров, массированный удар может стать мощнейшим с начала спецоперации на Украине.

«А вот и апогей», — считают они.

Как сообщили источники, целями «Искандеров», возможно, станут пограничные пункты и транспортные узлы. По их словам, разведка уже передала Генштабу ВС России маршрут и время прохождения колонн с вооружением.

Вероятно, полагают инсайдеры, поставщики будут перебрасывать Patriot в ночное время на тягачах без опознавательных знаков, разбив колонну на несколько секций. При этом в Генштабе Вооруженных сил РФ готовы нанести вторую и даже третью серии ударов, если цели не будут достигнуты с первого раза, сообщили инсайдеры. Ракеты пролетят над всей Украиной, однако, указывают эксперты, вряд ли их смогут сбить, так как противовоздушная оборона страны слишком ослабла.

Ракетный комплекс Patriot Ракетный комплекс Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

По информации Telegram-канала «Картель», Киев не сможет покрыть дефицит противовоздушной обороны даже с помощью новых Patriot. Это на руку российским солдатам, которые в настоящее время кроют ближний тыл противника всеми видами дронов и ракет, сказано в материале.

«Из-за этого у ВСУ огромные проблемы в логистике, которые отражаются на линии обороны, где сейчас у ВСУ огромные проблемы и потери», — передает канал.

Зеленский подложил свинью Эрдогану? Путин поставил крест на «султане»

По мнению источников, близких к ситуации, глава российского государства больше не рассматривает турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве надежного посредника в мирных переговорах. По их версии, президент РФ считает, что неоднократное нарушение Анкарой договоренностей свидетельствует о ее непостоянстве.

Ранее Зеленский после визита в Стамбул, куда летал для переговоров с президентом Турции, сообщил о возвращении командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, командира 36-й бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского, нацгвардейцев Олега Хоменко, Дениса Шлеги.

По данным Telegram-канала «Шпион», российские власти до сих пор не забыли, как турецкий лидер вопреки прямым обещаниям отпустил «азовцев», которых обязался держать под стражей до конца спецоперации.

«Не забыт и провал „зерновой сделки“ — соглашения, подписанного во многом благодаря турецкой стороне, но фактически обернувшегося в одностороннюю выгоду для Киева», — отметил канал.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как указали инсайдеры, турецкий президент при каждом своем решении подыгрывал Киеву и коллективному Западу. По их словам, Эрдоган заводил «пластинку» о ценности дружбы с Москвой лишь после крупных поражений Вооруженных сил Украины, однако каждый раз, «почуяв собственную выгоду», он сворачивал в сторону.

«Вот ты и доигрался, султан», — отметили источники.

Как обратили внимание инсайдеры, именно по этой причине в июле текущего года Турция даже не рассматривалась в качестве площадки для прямых переговоров президентов России и США. По их словам, государство, «занимающееся поставками ВСУ оружия для убийства российских солдат», не может претендовать на «лавры миротворца».

Трамп продал ВСУ ракеты для ударов по России? Правда ли это, что за оружие

Изнасиловал с пакетом на голове: «лох» сбежал с СВО и убил девочку

Удар по Курской АЭС, разгружен блок № 3: как ВСУ атакуют Россию 24 августа

«Голоса в голове»: белорус из ВСУ сжег мошонку своего друга за измену

Военэксперт объяснил, почему Украина устраивает теракты в России

Владимир Путин
поляки
Украина
поставки
Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский
СВО
Россия
Турция
Андрей Белоусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогера Арсена Маркаряна арестовали
Семья Гуфа отказалась комментировать скандал с его участием в Калининграде
Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним
Известный американский режиссер попал в базу «Миротворца»
Дакаскос рассказал о своем отношении к русской водке
Дакаскос ответил, не боится ли он отмены в США из-за любви к России
Роскошная свадьба Муцениеце с Дрангой попала на видео
Ситуация на фронтах СВО вечером 25 августа: «Орешник», реальные инсайды
В МВД раскрыли детали задержания врио замглавы Курщины
Киркорова уже не держат ноги? Почему он упал на «Новой волне»
Эксперт раскрыла, кто выиграет от нового порядка расчета среднего заработка
Трамп может снять запрет на дальнобойное оружие для Украины
Киев остался без финансовой поддержки от Трампа
Трамп озвучил сроки окончания конфликта между Россией и Украиной
Американский актер признался в одной особенности, связанной с Россией
Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Трамп рассказал, когда в последний раз говорил с Путиным
Потеря отца, здоровья и сцены: кто проклял Филиппа Киркорова?
Трамп высказался о сроках встречи Путина и Зеленского
Трамп признался, что ожидал легкого разрешения украинского конфликта
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.