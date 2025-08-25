Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Американский лидер Дональд Трамп признался, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время пресс-конференции в Овальном кабинете он также допустил, что откажется от участия в таких контактах. Трансляция мероприятия шла на Youtube-канале Белого дома.

Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет. <...> Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: «Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас», — сказал Трамп.

До этого президент заявил, что сроки возможной встречи президентов РФ и Украины зависят от них самих. Он считает важным, чтобы первая встреча лидеров прошла без его участия.

Также во время пресс-конференции он назвал конфликт России и Украины конфликтом личностей. Он заявил, что Соединенные Штаты вносят свой вклад в разрешение ситуации.

Тем временем политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп стремится достичь соглашения с Россией, чтобы предотвратить ее сближение с Китаем. Он подчеркнул, что у американского лидера нет альтернативы, поэтому Вашингтон пытается сделать Москву своим партнером.

