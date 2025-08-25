Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 20:11

Появились подробности поисков российского пловца Свечникова

К поискам пропавшего пловца Свечникова планируют подключить вертолет

Российского пловца Николая Свечникова начнут искать с помощью вертолета, рассказала родственница спортсмена Алена Караман. По ее словам, которые приводит ТАСС, воздушное судно начнет облет акватории утром.

Планируется в 08:15 задействовать вертолет, — сообщила Караман.

Масштабный заплыв через Босфор состоялся 24 августа. В нем приняли участие более 3 тысяч пловцов из 81 страны. Российский спортсмен так и не доплыл до финиша. Организаторы мероприятия обнаружили его исчезновение лишь через несколько часов.

Ранее они выразили сожаление о случившемся. По их словам, соревнование прошло с соблюдением всех мер безопасности. Поисками россиянина занимаются турецкие экстренные службы при участии властей и российского консульства.

До этого появилась информация, что Свечников мог утонуть в районе моста Султана Фатиха. По предварительным данным, спортсмен преодолел около километра, после чего почувствовал себя плохо и перевернулся на спину. Турецкие правоохранители полагают, что именно здесь могла произойти трагедия. Сейчас специалисты прочесывают акваторию. Всего во время соревнования исчезли три участника, но двоих удалось спасти.

