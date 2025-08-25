Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП

Организаторы заплыва «Босфор-2025» заявили о высоких мерах безопасности

Межконтинентальный заплыв через пролив Босфор в Турции Межконтинентальный заплыв через пролив Босфор в Турции Фото: Khalil Hamra/AP/ТАСС

Организаторы Межконтинентального заплыва в Стамбуле, во время которого пропал российский пловец Николай Свечников, выразили сожаление в связи с исчезновением спортсмена из России, передает РИА Новости. По их словам, «Босфор-2025» состоялся с соблюдением всех мер безопасности.

Пловец до сих пор не найден. Поисками Свечникова занимаются турецкие экстренные службы, ситуацию контролируют генеральное консульство России в Стамбуле и власти Турции.

Ранее журналист Дмитрий Егоров рассказал, что стартовал Свечников в числе первых, однако затем его потеряли из виду. Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие три тысячи человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был.

Позже появилась информация, что пропавший Свечников мог утонуть в районе моста Султана Фатиха. Спортсмен успел преодолеть примерно километр дистанции, после чего начал испытывать трудности и перевернулся на спину. Турецкие правоохранители не исключают, что именно в этой точке могла произойти трагедия, и в настоящее время специалисты проводят там поисковые работы.

