Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 19:08

Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску

Трамп: визит Путина на Аляску показывает настрой РФ к урегулированию на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Визит российского президента Владимира Путина на Аляску свидетельствует о том, что глава РФ стремится к разрешению кризисной ситуации на Украине, заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его мнению, для главы РФ было непросто прибыть в крупнейший из американских штатов. Трансляцию пресс-конференции Белый дом ведет на своем Youtube-канале.

Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, было серьезным заявлением о том, что он хочет добиться этого, — подчеркнул Трамп.

Ранее американский президент назвал конфликт между Россией и Украиной конфликтом личностей. В частности, хозяин Белого дома заявил, что Соединение Штаты вносят свой вклад в разрешение ситуации.

До этого глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что его появление в свитшоте с надписью «СССР» во время российско-американского саммита на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз. Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства напомнил о словах Путина, что о развале СССР не сожалеют только те, у кого нет сердца.

Аляска
Дональд Трамп
Владимир Путин
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кустурица рассказал о переменах в кинематографе
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.