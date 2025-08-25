Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску Трамп: визит Путина на Аляску показывает настрой РФ к урегулированию на Украине

Визит российского президента Владимира Путина на Аляску свидетельствует о том, что глава РФ стремится к разрешению кризисной ситуации на Украине, заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его мнению, для главы РФ было непросто прибыть в крупнейший из американских штатов. Трансляцию пресс-конференции Белый дом ведет на своем Youtube-канале.

Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, было серьезным заявлением о том, что он хочет добиться этого, — подчеркнул Трамп.

Ранее американский президент назвал конфликт между Россией и Украиной конфликтом личностей. В частности, хозяин Белого дома заявил, что Соединение Штаты вносят свой вклад в разрешение ситуации.

До этого глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что его появление в свитшоте с надписью «СССР» во время российско-американского саммита на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз. Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства напомнил о словах Путина, что о развале СССР не сожалеют только те, у кого нет сердца.