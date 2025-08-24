Лавров развеял мифы вокруг свитера с надписью «СССР»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News объяснил, что его появление в свитере с надписью «СССР» во время российско-американского саммита на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз. Он подчеркнул, что Москва сопереживает из-за распада объединения.

Нет. Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у тех, кто не сожалеет о распаде СССР, нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия признала все бывшие советские республики независимыми государствами и развивает с ними отношения на этой основе. Министр обратил внимание, что когда такие страны, как Украина, начинают физически и юридически уничтожать все русское, это вызывает недоумение. Он провел параллель, предложив представить ситуацию, при которой в какой-либо стране запретили бы английский язык и американскую историю.

Ранее министр сообщил, что после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске подход американского лидера к мирному урегулированию конфликта на Украине стал глубже. Трамп согласен, что для решения кризиса необходимо устранить его причины, считает дипломат.