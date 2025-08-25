Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 20:09

Назван размер выплат семьям погибших при взрыве под Рязанью

Малков: семьям погибших при ЧП под Рязанью выплатят свыше 5 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждая семья, потерявшая родственника в результате взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, получит выплаты общей суммой свыше 5 млн рублей, заявил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале. Пострадавшим выплатят от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причиненного вреда.

Семьи погибших получат более 5 млн, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России. Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались, — сказано в публикации.

По его словам, в результате ЧП погибли 28 человек. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в границах населенного пункта Лесной, продолжает действовать. Специалисты работают над ликвидацией последствий взрыва.

Рязань
взрывы
происшествия
Рязанская область
