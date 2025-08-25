Потеря отца, здоровья и сцены: кто проклял Филиппа Киркорова?

Филиппу Киркорову пора покинуть Россию и отправиться к своим друзьям, которые находятся в эмиграции, считает певица Вика Цыганова. С чем связано ее заявление и с какими потерями в последнее время столкнулся артист? Его действительно прокляли?

Почему Киркорова призвали покинуть Россию

За кулисами конкурса «Новая волна» в Казани у Киркорова спросили, может ли он напеть песню, которая навевает ему приятные воспоминания. На это артист начал петь песню экс-супруги Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

«Замечательное выступление Аллы Пугачевой в Юрмале, когда весь зал „Новой волны“ пел вместе с ней. Такое теплое воспоминание о тех замечательных временах, когда все было немножко по-другому. Но сейчас не хуже», — заявил Киркоров.

Эта ситуация возмутила Вику Цыганову. Артистка в своем Telegram-канале заявила, что Киркорову «стоит, наконец, покинуть Россию» и отправиться на пенсию «к своим друзьям», которые сейчас живут за границей.

«Киркоров, едва державшийся на ногах, за кулисами спел „Миллион алых роз“ и вспомнил, как ему было хорошо с Пугачевой в Юрмале», — написала Цыганова в Telegram-канале.

До этого Киркорову предложила уехать из страны актриса Яна Поплавская. Она отметила, что российских артистов недостаточно наказали за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

«Что им нужно сделать, чтобы им поверили? Уехать! Человек, который помешан на перьях и на камнях, разве только не вставляет их в разные места, едет в тур по Америке», — заявила Поплавская в беседе с YouTube-каналом «PRОЖизнь».

Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о состоянии здоровья Киркорова

В четверг, 21 августа, во время концерта в Казани Киркоров попытался подняться по ступенькам, но не удержался и упал. Несмотря на это, артист быстро встал и продолжил выступление.

После номера к исполнителю подошла певица Ани Лорак, в разговоре с которой Киркоров признался, что никогда не любил лестницы.

«Всю жизнь я боюсь этих лестниц! Всю жизнь», — заявил он.

Одновременно с этим Lenta.ru писала, что врачи диагностировали у Киркорова диабет второго типа. По данным издания, исполнитель жалуется на слабость, перепады настроения, постоянное чувство жажды и «ватные ноги».

Артист косвенно подтвердил эту информацию. По его словам, из-за болезни его раны на руке плохо заживают.

«А потом, ну, болезнь. Болезнь все переживают достаточно серьезно. Болезнь никогда не в плюс. Но сегодняшняя медицина <…> делает успехи», — сказал Киркоров.

Поводом для обследования артиста стал ожог пиротехникой, который Киркоров получил во время сольного концерта в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года. Издание указывает, что певцу назначены ежедневные инъекции инсулина для лечения последствий травмы, а медленное заживление раны, характерное для диабета, позволило врачам диагностировать заболевание.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин полагает, что при самом плохом сценарии Киркорову может грозить ампутация.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С чем связаны неудачи Киркорова

Концертный директор Сергей Лавров полагает, что негативно повлиять на жизнь Киркорова мог «танец на кресте» в мае 2022 года на юбилейном концерте. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» на сцене появляется светящийся крест, внутри которого была «распята» актриса. Телеведущий Борис Корчевников раскритиковал выступление Киркорова, в котором тот ходит по кресту. Он отметил, что таким образом артист оскверняет распятие. По словам Корчевникова, «за подобные действия Господь наказывает».

«Филипп — потрясающий артист, но все-таки не нужно было затрагивать религиозную тему, может быть, это все после „танца на кресте“. Потом ведь было много реально возмущенных верующих. Представьте: столько людей, их мысли, энергия направлены в одну сторону. Это огромная сила», — пояснил Лавров.

Сам певец сетовал, что на род его отца, эстрадного тенора Бедроса Киркорова, было наложено некое родовое проклятие. Также он назвал свое рождение чудом.

«Я единственный из Киркоровых (а их было много: брат, сестра, еще родственники), кто продолжил наш род. Если бы я не родился, Киркоровы бы пресек­лись», — заявил артист.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта этого года в возрасте 92 лет. В конце 2024-го он оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Во время прощания с отцом Киркоров-младший сказал, что ему теперь придется учиться «ходить пешком».

Филипп Киркоров перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«У каждого из нас есть два крыла — мать и отец. Пока они есть, мы летаем. Трудно летать с одним крылом, я летал с одним после ухода матери, а теперь я остался без крыльев. Буду учиться ходить пешком», — пояснил певец.

