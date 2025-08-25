Комедия «Дети-шпионы» возглавила кинопрокат в России: сюжет, актеры, отзывы

Лидером кинопроката в России и странах СНГ в минувшие выходные стала отечественная комедия «Дети-шпионы» о семье спецагентов. Каков сюжет фильма, кто в нем снялся, почему он так понравился зрителям?

Каков сюжет фильма «Дети-шпионы»

Картина «Дети-шпионы» стала самым кассовым фильмом с 21 по 24 августа, собрав 26,4 млн рублей в дебютный уик-энд, сообщил портал KinoBusiness.

Фильм вышел в прокат 21 августа.

По сюжету семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент Голос — их отец. В это же время в соседнем королевстве «Карбона» похищают сына короля. Преступники выдвигают требование — выдать арестованного главаря мафии Карбона и агента Голоса, организовавшего арест. Для выполнения операции агент Голос с семьей прибывает к королю, а детей отправляет на подготовку в лагерь секретных агентов, осуществляя тем самым их мечту и скрывая свою истинную работу.

Кто снялся в фильме «Дети-шпионы», актерский состав

Режиссером комедии выступил Иван Архипов. Ранее он снял ленты «Папу маме заверни» (2024), «Битва пап» (2024) и «Квест» (2023).

В фильме снялись Дмитрий Нагиев («Физрук»), Людмила Артемьева («Баба-яга спасет мир»), Софья Каштанова («Полицейский с Рублевки»), Игорь Жижикин («Макс и Гусь»), Кирилл Нагиев («Холоп»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые»), Даяна Гудз («Лютик и Анютик»), Надежда Сысоева («Конец славы») и другие.

«Я соскучился по таким фильмам. Здесь нет никакой политики, кино придется по душе детям и подросткам. Мы играли, шутили, и, надеюсь, зрителю и маленькому, и большому интересно будет смотреть наш фильм», — рассказал Нагиев.

Как зрители отзываются о фильме «Дети-шпионы»

Автор рецензии, опубликованной на сайте онлайн-кинотеатра Okko, отметил, что фильм является «нашим ответом Роберту Родригесу и „Суперсемейке“».

«Синопсис, трейлер и хронометраж (всего полтора часа) выглядят заманчиво, обещая семейное приключение в тропических декорациях. Сюжетные линии ловко собраны, и нельзя сказать, что по пути что-то потерялось или осталось неясным, но остроумной картину никак не назовешь — в ней едва ли есть хоть одна смешная реплика, несмотря на упоминание англосаксов и половцев, а также отсылки к шоу „Голос“ и „Гелендвагену“ другого известного персонажа Дмитрия Нагиева, Физрука. Некоторые репризы вызывают откровенное недоумение», — так отозвался он о «Детях-шпионах».

Кадр из фильма «Дети-шпионы» Фото: Атмосфера кино

Мнения зрителей о комедии разошлись.

«Несмотря на сборную солянку из популярных актеров, фильм получился плохим. Не советую», — написал на портале otzovik.com пользователь Артем.

«Были в маленьком городке, и от нечего делать дочка уговорила сходить на это… Более тупого сюжета я давно не видел, наигранность, куча клише, рваный сюжет и все самое худшее, что можно было засунуть, все там», — высказался Олег.

«Посмотрели всей семьей в кинотеатре фильм „Дети-шпионы“. Моим детям очень понравился! Даже нам с мужем, действительно, понравились дети-актеры, которые сыграли реалистично и не наигранно», — отметила зрительница Ольга.

«Смотрели с сыном (10 лет) — в полном восторге! Яркий, динамичный и смешной сюжет. Ребенок не отрывался от экрана: шпионские гаджеты, трюки и юмор — все на уровне. Для взрослых сюжет простоват, но для детей — идеально. Никакого занудства, чистое веселье и приключения», — оценила ленту Анастасия.

«В целом тренд нащупали. Нужно снять все популярные голливудские ремейки (на платя комиссионные из-за санкций) в русской версии — и профит будет. Успеть бы Нагиеву везде в них сыграть. Ничего, Гоша Куценко и Юра Борисов подстрахуют», — пишет канал «Образ будущего».

