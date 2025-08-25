Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж

Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, задержанного в Монголии во время измерений уровня радиации на месте добычи урана, не выпускают из страны. Об этом ученый рассказал NEWS.ru. В чем его подозревают, почему забрали и не отдают паспорт?

За что Ожаровского задержали в Монголии

19 августа Ожаровского задержали во время замеров уровня радиации на горе старых радиоактивных отходов в Монголии, куда он приехал по приглашению местных активистов. Сначала он зафиксировал показатели в районе места добычи урана в пустыне Гоби, а затем поехал на старое место добычи в район Мардай.

«Миграционная служба Монголии при поддержке полиции и двух типов в штатском нашла меня на куче радиоактивных отходов. (Как нашли? Следили за телефоном?) Они забрали мой паспорт, этим, я считаю, лишили меня свободы, по крайней мере свободы передвижения. Я просил объяснить причину задержания. Они не смогли (не захотели) это сделать», — пояснил ученый в своем Telegram-канале.

Ожаровский также рассказал, что был в пути вместе с силовиками около 12 часов. Сначала они повезли его в Чойбалсан, затем к границе, а после вернулись в город. С российским консульством он смог созвониться только 20 августа, так как в степи не было связи. В итоге его отвезли в столицу Улан-Батор, где отпустили. В общей сложности физика задержали на два дня.

Ученый позже раскрыл, что его обвинили в использовании незарегистрированного в Монголии прибора и в получении неверных показаний дозиметров. Ожаровский же заявил, что правильно провел все измерительные мероприятия. В качестве доказательства он предложил силовикам провести «дуэль на дозиметрах».

«Единственный способ выяснить кто прав, а кто виноват, — съездить в пустыню и повторить наши измерения», — сказал ученый.

Ожаровский также предположил, что поводом для его задержания могли стать слухи о связях физика с российскими спецслужбами или Росатомом.

Почему Ожаровского до сих пор не выпускают из Монголии, что с ним сейчас

В беседе с NEWS.ru Ожаровский сообщил, что ему по-прежнему не вернули паспорт. Кроме того, его возили в местное Главное разведуправление.

«Утром в пятницу должны были в полиции, в моем понимании, все дело рассмотреть, сказать „Ну да, ты признался, ты проводил измерения, у нас в стране такие правила, уважай наш закон, ты нарушил, вот тебе за это наказание“. Почему до сих пор этого не произошло, я не знаю. В данный момент ситуация такая: у меня изъят паспорт, но не полицией и не разведкой, кто проводит вот эти проверки, а миграционной службой», — рассказал ученый.

По его словам, обвинения в шпионаже отпали, но его могут обвинить в распространении недостоверной информации, что является в Монголии административным правонарушением. Физик предполагает, что за это положен штраф.

Ожаровский не исключил, что изъятие паспорта является формальным предлогом, потому что миграционная служба занимается изучением подлинности документов и законности пересечения границы, а он пересек ее без нарушений.

«Там стоит штамп, я по железной дороге въезжал. Я через официальный погранпереход сюда пришел. Гражданам России не требуется виза для краткосрочного пребывания меньше 30 дней. Я тут пока меньше. И снова я очень надеюсь, что мне разрешат выехать из Монголии. Я очень хочу домой. Я учитель в школе, мне надо 1 сентября быть на работе», — объяснил он.

Чем известен Ожаровский

Ожаровский окончил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, прошел аспирантуру Института атомной энергетики им. Курчатова.

Ученый является экспертом программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза. Он исследовал места добычи урана в Курганской области, изучал радиационный фон в Краснознаменске Забайкальского края, в Чернобыле и на «Фукусиме».

Ученый преподает физику в одной из школ Подмосковья.

