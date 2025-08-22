Физик предложил силовикам «дуэль» после задержания на месторождении урана Задержанный в Монголии физик Ожаровский предложил провести дуэль на дозиметрах

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, задержанный во время исследования в районе заброшенного месторождения Мардай в Монголии, рассказал в беседе с «Коммерсантом», что силовики усомнились в результатах его замеров. В качестве доказательства он предложил им провести «дуэль на дозиметрах».

Единственный способ выяснить, кто прав, а кто виноват, — съездить в пустыню и повторить наши измерения, — сказал Ожаровский.

Дело физика передали полиции. Его заподозрили в использовании незарегистрированного прибора, а также в неверных показаниях дозиметров. Ожаровский признал вину в отсутствии регистрации для дозиметров. Однако он убежден, что все полученные им цифры верны.

Ожаровский был задержан в Монголии 19 августа. Тогда он предположил, что поводом могли стать слухи о его связях с российскими спецслужбами или Росатомом. Ожаровский приехал в Монголию по приглашению экологических активистов, борющихся против добычи урана. При помощи дозиметра он проводил исследование в районе оставшегося со времен СССР месторождения Мардай.