Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:09

Физик предложил силовикам «дуэль» после задержания на месторождении урана

Задержанный в Монголии физик Ожаровский предложил провести дуэль на дозиметрах

Андрей Ожаровский Андрей Ожаровский Фото: t.me/Ozharovsky*

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, задержанный во время исследования в районе заброшенного месторождения Мардай в Монголии, рассказал в беседе с «Коммерсантом», что силовики усомнились в результатах его замеров. В качестве доказательства он предложил им провести «дуэль на дозиметрах».

Единственный способ выяснить, кто прав, а кто виноват, — съездить в пустыню и повторить наши измерения, — сказал Ожаровский.

Дело физика передали полиции. Его заподозрили в использовании незарегистрированного прибора, а также в неверных показаниях дозиметров. Ожаровский признал вину в отсутствии регистрации для дозиметров. Однако он убежден, что все полученные им цифры верны.

Ожаровский был задержан в Монголии 19 августа. Тогда он предположил, что поводом могли стать слухи о его связях с российскими спецслужбами или Росатомом. Ожаровский приехал в Монголию по приглашению экологических активистов, борющихся против добычи урана. При помощи дозиметра он проводил исследование в районе оставшегося со времен СССР месторождения Мардай.

Монголия
задержания
физики
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц раскрыл, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео
В Армении задержали экс-президента иркутской федерации бокса
В Верховной Раде назвали способ уничтожить неонацизм на Украине
В США объяснили, как Зеленский подставил Украину одним решением
В Европе просят защитить «Дружбу» от Украины
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.