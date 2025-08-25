Генпрокурор Краснов станет главой Верховного суда? Что известно, Бастрыкин

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда, сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин. Что об этом известно, есть ли другие претенденты на позицию главы ВС?

Краснов станет главой ВС, что известно

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда 29 июля. Последний день приема документов от соискателей — 25 августа.

«Поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — сказал Тимошин.

Краснов является единственным претендентом на должность председателя ВС. 21 августа Высшая экзаменационная комиссия объявила об отмене экзамена для кандидатов в председатели ВС из-за отсутствия поданных заявок.

«В связи с отсутствием заявлений и документов <...> заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится», — говорилось в сообщении.

Кандидатом может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет. В такой стаж засчитывается как служба на требующих высшего юридического образования должностях, так и другая деятельность: адвокатская, нотариальная или преподавательская (по профилю).

Совет Федерации назначает председателя ВС на шесть лет. Это происходит по представлению президента России при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

По закону лицо, имеющее звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», освобождается от квалификационных экзаменов при конкурсе на пост председателя Верховного суда. 22 августа президент Владимир Путин присвоил Краснову звание «Заслуженный юрист РФ».

Председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла в Москве 22 июля. Она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и была однокурсницей Путина. Глава государства лично посетил церемонию прощания с Подносовой.

Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сложилась карьера Краснова

Игорь Краснов родился в Архангельске в 1975 году. В 1998-м окончил юридический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ныне Северный федеральный университет). С 1997 года работал в органах прокуратуры. В 2006-м переехал в Москву и до 2007-го был следователем центрального аппарата Генпрокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет при Генпрокуратуре (СК стал самостоятельным ведомством в 2011-м).

Был старшим следователем по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора — председателе СК при прокуратуре Александре Бастрыкине. В 2012 году получил звание генерал-майора юстиции. В 2016-м стал заместителем председателя СК, а через год получил звание генерал-лейтенанта юстиции.

В январе 2020 года Совфед по представлению президента назначил Краснова генеральным прокурором России. Он сменил на этом посту возглавлявшего ведомство с 2006 года Юрия Чайку. В том же году Краснов вошел в Совет безопасности России и получил высший классный чин в органах прокуратуры — действительный государственный советник юстиции.

Кто прочил Бастрыкина на пост главы ВС

Ранее NEWS.ru писал, что пост главы Верховного суда должен занять «доверенный и понятный первому лицу человек». На эту должность источники прочили председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, назвав его наиболее очевидным кандидатом.

«С учетом важных задач, которые стоят перед судебной системой, ее возглавит человек, который способен справиться с этим трудным механизмом и при необходимости продолжить его реформы», — указывал источник.

В СК, Верховном суде и Кремле эту информацию не комментировали.

