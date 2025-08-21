Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 19:46

Стало известно, сколько заявок подано на должность главы Верховного суда

В Верховный суд России не смогли выбрать председателя из-за отсутствия заявок

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда России не состоится из-за отсутствия поданных заявок, сказано на сайте Высшей экзаменационной комиссии. По закону кандидатами могут стать лица не моложе 35 лет и со стажем работы в юриспруденции не менее 10 лет. Также требуется наличие высшего юридического образования.

В связи с отсутствием заявлений и документов <...> заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится, — сказано в сообщении.

Председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла в Москве 22 июля. Она являлась выпускницей юридического факультета Ленинградского государственного университета и однокурсницей президента России Владимира Путина. Глава государства лично посетил церемонию прощания с Подносовой. Траурные мероприятия прошли 24 июля в комплексе московской ЦКБ.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин является наиболее очевидным кандидатом на должность главы ВС РФ. По словам источников, близких к ситуации, при этом на соответствующую должность может быть выдвинут и другой кандидат, если он является доверенным и понятным первому лицу человеком.

